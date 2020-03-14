ريان تكشف الجينات الوراثية لابن البادية

سجلت ريان الظاهر سهرة خاصة تتحدث عن الجينات الوراثية للفنان صلاح بن البادية استضافت فيها عدداً من الخبراء والمختصين في المجال، بالاضافة الى عدد من افراد اسرته.

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وتحكي السهرة وفقاً لآخر لحظة، محطات مهمة من حياة الراحل الفنية، وتأثير نشأته المتصوفة على تجربته الموسيقية الغنائية، اضافة الى تأثيره الفني على تجليه، عازف الجيتار الشيخ وعازف الاميركيون حسن وعدد من احفاده، ويتم خلال السهرة التي سيتم بثها في رمضان تقديم باقة من اغنيات الراحل وقصائده الدينية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)