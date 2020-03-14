سلفاكير يشكل حكومة وحدة وطنية وزوجة مشار وزيرة للدفاع

أصدر رئيس دولة جنوب السودان الفريق اول سلفا كير ميارديت قراراً جمهوريا “الجمعة” تم بموجبه تعيين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

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وشمل التشكيل كلاً من مارتن ايليا لومورو وزيراً لمجلس الوزراء، بياتريس خميسة واني وزيرة للخارجية، انجلينا تينج وزيرة للدفاع، فول ميوم اكيج وزيراً للداخلية، استيفن فال وزيراً للسلام روبرت مادول وزيراً للعدل، اوبوتو مامور وزيراً للأمن القومي، جيما نونو كمبا وزيرة للشؤون البرلمانية، مايكل مكوي وزيراً للإعلام والبث، لاسوبا ايلوانقو وزيراً للشئون الفدرالية، جون لوك جوك وزيراً لشؤون شرق إفريقيا.

كما شملت القائمة بحسب صحيفة السوداني، سلفاتور قرنق وزيراً للمالية، فوت كام شول وزيراً للبترول، هينري اودار وزيراً للتعدين، جوزفين جوزيف لاقو وزيرة للزراعة، اونيوتي اديقو وزيراً للثروة السمكية، فول اجانق ميوين وزيراً للتجارة جوزفين نافون وزيرة للغابات، مناوا بيتر قاركوث وزيراً للري، مايكل شانقجيك وزيراً للإسكان، رزق زكريا حسن وزيراً للحياة البرية، ضيو مطوك وزيراً للاستثمار، دينق جوك وزيراً للتعليم العالي والتكنولوجيا، اووت دينق اشويل وزيرة للتعليم العام، إليزابيث اشوي وزيرة للصحة جوزيف باكسورو وزيراً للخدمة العامة، جيمس هوث ماي وزيراً للعمل، بيتر ماشيل وزيراً للطاقة والكهرباء، مادوت بيار وزيراً للنقل، سايمون مجوك مجاك وزيراً للطرق والجسور، ميا بنجامين وزيراً للنوع والطفل، بيتر ميان وزيراً للشئون الإنسانية، نادية أروب دودي وزيرة للثقافة، البينو بول وزيراً للشباب، دينق دينق أكون نائباً لوزير مجلس الوزراء، دينق داو نائباً لوزير الخارجية، مليك روبن رياك نائباً للدفاع، مبيور قرنق مبيور نائباً لوزير الداخلية، جوزيف مليك أروب نائباً للعدل، أقوك ماكور نائباً للمالية، ليلي البينو أكول نائبة للزراعة، مارتن تاكو موي نائباً للتعليم العالي خالد بطرس نائباً للخدمة العامة بابا ميدان كوني نائباً للإعلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)