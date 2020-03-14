لوال: إعلان الحكومة استحقاقاً لتكملة هيكلة الحكم

أكد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان ونائب المتحدث باسم تحالف المعارضة الجنوبية SSOA استيفن لوال نقور أن إعلان حكومة الوحدة الوطنية جاء استحقاقاً لتكملة هيكلة الحكم في إطار تنفيذ البند المتعلق بتقاسم السلطة المنصوص عليها في الاتفاقية المنشطة.

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وأوضح في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة،أن قيادة تحالف سوا ،رحبت بهذا التعيين خاصة وأنه جاء بعد التشاور والاجتماعات التي استمرت أكثر من ثلاثة أيام متتالية من أجل حسم كافة العقبات المتعلقة بالتشكيل الوزاري.

وكشف لوال أن الترشيحات التي تم رفعها إلى لجنة التشكيل الوزاري تمت بتوافق المجلس القيادي لتحالف سوا في جو متناسق ومنسجم، نافياً في ذات الوقت عدم حدوث خلافات أو تهديد بالانسحاب من الحكومة. وأشار إلى أن المتبقي هو تعيين أعضاء المجلس التشريعي القومي و ولاة الولايات والتي ستحسم في القريب العاجل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)