“الشعبية” بقيادة الحلو: اتفاق الحكومة وعقار لا يعنينا ولن نعترف به

التاريخ: 14-مارس-2020
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قال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية شمال بقيادة “الحلو” الجاك محمود أحمد الجاك إنهم لن يعترفوا بأي اتفاق يتم بين الحكومة ومجموعة عقار وعرمان، وشدد على أن حركة عقار ليس لها وجود على الأرض وسط القواعد بالمنطقتين، وأضاف “لذلك نحن غير معنيين بأي اتفاق يتم معهم” وأشار إلى أن الحركة الشعبية تنظيم واحد وليس تنظيمين، وأضاف “لدينا مؤسسات ولنا وجود على أرض الواقع وسيطرتنا على أراض محررة تعادل مساحات دول في أفريقيا”.
واعلن الجاك وفقاً لمصادر استعدادهم للمفاوضات، وأكد أنهم في انتظار رد الحكومة على الورقة التي دفعوا بها للوساطة الجنوب سودانية والتي بدورها رفعتها للحكومة، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أنهم مع السلام الذي يعالج المشكلات من جذورها، وأشار إلى أن علاقة الدين بالدولة وطرح العلمانية وتقرير المصير من القضايا المهمة التي يجب مناقشتها وحسمها في التفاوض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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