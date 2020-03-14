   التعليم العالي تناقش قضايا كليات التربية

التاريخ: 14-مارس-2020
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أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور سامي محمد شريف الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه المعلم في مرحلة التغيير، حيث أولت الوزارة كليات التربية الأولوية في التدريب ، مشيرا لأهمية مناقشة قضايا كليات التربية ضمن مؤتمر جامع مع إعادة هيكلتها.
جاء ذلك لدى احتفال جامعة كردفان بتخريج دارسي الدورة التدريبية لأساتذة كليات مرحلة الأساس ما قبل الخدمة لجامعات كردفان، غرب كردفان، السلام، النيل الأزرق، وبخت الرضا.
وقال بروفيسور كرامة مدير جامعة كردفان إن التحدي الأكبر الذي يواجه المعلمين هو المناهج الجديدة ، مقدماً شكره للاتحاد الأوروبي لمساهمته في تدريب المدربين المعلمين.
من جانبه شدد بروفيسور سامي شريف بحسب صحيفة آخر لحظة، شدد على أهمية تكوين المجموعات البحثية في مجالات البحث التربوي، مؤكداً توفير الدعم اللازم، مثمناً الدور الإيجابي لمثل هذه الدورات في تجويد العمل التربوي .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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