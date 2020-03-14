شيكان تشدد على اهمية التفتيش الصحي للمخابز

شدد المدير التنفيذي لمحلية شيكان عصام محمد محمد صالح على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بتحديد أوزان واسعار الخبز بشقيه المدعوم والتجاري. Advertisements وطالب المدير التنفيذي لمحلية شيكان لدى ترؤسه امس اجتماع آلية مراقبة وتوزيع الدقيق بالمحلية ، طالب بمضاعفة الجهود وتجويد الأداء ، مؤكدا بحسب صحيفة آخر لحظة التزام المحلية بمعالجة المشاكل التي تواجه القطاعات في أداء واجبها الرقابي والتنفيذي ، مشددا على أهمية التفتيش الصحي للمخابز ورصد المخالفات الصحية ومراقبة الاوزان عبر المواصفات والمقاييس، كما وجه المدير التنفيذي بأهمية ادخال الاحياء خارج المنظومة في الحصة اليومية مشيرا لضرورة التنسيق مع اللجان الإدارية بالاحياء والقطاعات المختلفة. الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)

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