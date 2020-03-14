حجز مريض بمستشفى عطبرة مُشتبه بـ”كورونا”

أعلن رئيس دائرة الصحة بنهر النيل الوزير المكلف د. عبد المنعم بله أن الوزارة أنشأت مركز عزل متكامل ومجهز لمقابلة أي طوارئ، برعاية مباشرة ودعم متكامل من الوالي اللواء ركن عبد المحمود حماد.

وقال بله في تصريحات أمس، إنه حضرت لمستشفى عطبرة حالة مريض سوداني في العقد الخامس من عمره يعاني من الحمى، ولأنه قادم من أسوان بجمهورية مصر، تم التحفظ عليه وحجزه صحياً، وأخذ عينة منه وإرسالها للخرطوم كإجراء روتيني وعادي، وتحوطاً عند حدوث الأوبئة حولنا.

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وأكد د. عبد المنعم بحسب صحيفة الصيحة، أنهم على أهبة وأتم الاستعداد لمجابهة المخاطر كافة بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة الاتحادية، وقال إن الوالي شخصياً يتابع الموقف الصحي بالولاية لحظة بلحظة، وطمأن الجميع بأنها تشهد كامل الاستقرار الصحي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)