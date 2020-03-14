كورونا.. أوروبا أصبحت بؤرة عالمية للوباء والنرويج تفقد السيطرة عليه

سجلت دول أوروبا اليوم زيادة غير مسبوقة في أعداد المتوفين والمصابين بوباء كورونا المستجد، ولا سيما في إيطاليا وفرنسا، وقررت دول أوروبية عديدة إغلاق حدودها في مساعٍ لتطويق العدوى، وقالت منظمة الصحة العالمية إن القارة الأوروبية باتت الآن بؤرة لتفشي كورونا بعدما استطاعت الصين السيطرة على الفيروس.

وفي المنطقة العربية، اتخذت الكثير من الدول إجراءات صارمة واستثنائية في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها إغلاق حدودها مع بؤر الفيروس في أوروبا وتعطيل الدراسة وصلاة الجماعة وإغلاق المقاهي.

الدول الأوروبية

النرويج: أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الصحية قالت إنها فقدت السيطرة على تفشي فيروس كورونا، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 800. وطلب الجيش النرويجي من الجنود السابقين والمتطوعين الاستعداد للمساهمة في مواجهة كورونا.

إيطاليا: قفز عدد الوفيات بالوباء إلى 250 حالة في يوم واحد، وارتفع عدد المصابين في الشمال الإيطالي فقط إلى 890 حالة بعد تسجيل 143 حالة في يوم واحد.

فرنسا: أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 79، مع تسجيل 800 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة ليبلغ العدد الكلي 3661 مصابا، ونتيجة لتفشي الوباء أغلقت برج إيفل.

إسبانيا: سجلت السلطات أكثر من أربعة آلاف مصاب بالفيروس ووفاة أكثر من 120، وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حالة الطوارئ بدءا من غد السبت ولمدة 15 يوما لمواجهة كورونا، وقال إنه لا يستبعد أن تسجل بلاده عشرة آلاف مصاب في الأسابيع المقبلة.

الدانمارك: ذكر مراسل الجزيرة أن عدد المصابين بالوباء زاد إلى 801، وقررت السلطات إغلاق حدودها الدولية بدءا من منتصف الليلة.

السويد: أعلنت السلطات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 755.

ألمانيا: تجاوز عدد المصابين ثلاثة آلاف شخص في حين أُعلن عن وفاة ثمانية أشخاص.

المنطقة العربية

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العراق: سجلت وزارة الصحة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى تسع في عموم البلاد، في حين سجلت 10 إصابات جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 93، كما قررت الوزارة منع الزيارات الدينية والتنقل بين المحافظات عشرة أيام اعتبارا من غد الأحد.

السودان: أعلنت وزارة الصحة عن أول وفاة بفيروس كورونا لمواطن زار الإمارات مطلع مارس/آذار الحالي، مضيفة أنه تم تشخيصه قبل ثلاثة أسابيع بأنه غير مصاب بعد عودته من الإمارات.

قطر: أكدت السلطات الصحية تسجيل 58 إصابة جديدة بالوباء، بينها 54 ترتبط بحالات اكتشفت سابقا في الحجر الصحي ليرتفع عدد الإصابات إلى 320.

الكويت: بدأ من منتصف هذه الليلة تعليق كافة رحلات الطيران التجاري من وإلى بلدان العالم كافة في إطار إجراءات مواجهة تفشي كورونا، كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد، والاكتفاء بالأذان حتى إشعار آخر، بناء على توجيهات الجهات الصحية وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة.

لبنان: قال مراسل الجزيرة إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 82 بعد تسجيل أربع إصابات جديدة، وقررت نقابة موظفي المصارف في لبنان تعطيل العمل السبت بهدف تعقيم المصارف.

تونس: أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي وتعليق الصلاة في المساجد بسبب كورونا، كما قرر إغلاق الحدود البحرية وتقليل الرحلات الجوية مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومصر، وإغلاق المجال الجوي كليا مع إيطاليا.

إيران

أعلنت السلطات الإيرانية عن وفاة أكثر من 500 شخص وتسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري أن قوات الأمن ستبدأ بإخلاء المتاجر والشوارع والطرقات بموجب قرار اتخذ على المستوى الوطني ويبدأ تطبيقه خلال الساعات المقبلة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وظهر إيرج حريرجي مساعد وزير الصحة للمرة الأولى منذ الإعلان عن إصابته بكورونا قبل نحو أسبوعين. وقد تعافى حريرجي من إصابته بالفيروس بعد أن خضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

الصين

يستمر تراجع أعداد الإصابات والوفيات المسجلة يوميا بكورونا داخل الصين، إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل ثماني إصابات جديدة فقط، وهو أدنى رقم يسجل في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلقة بالفيروس قبل نحو شهرين.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين إلى 80,813، كما أعلنت اللجنة عن سبع وفيات جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 3176.

وبحسب الجزيرة نت، أعلنت ست مقاطعات ومناطق حكم ذاتي في الصين استئناف الدراسة في المدارس الثانوية والمتوسطة، مع التزام التدابير الوقائية وإجراءات التعقيم اليومية، وأعلن مستشفى “لي يوان” بمدينة ووهان -التي ظهر فيها المرض أول مرة- عن الشفاء التام لمسنّة تبلغ من العمر 103 أعوام.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)