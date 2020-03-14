مساع لتوفير السكن للشرائح المستهدفة بقروض طويلة

دعا الدكتور الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير عبد الرحمن الطيب أيوبيه إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجددا أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان.

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وأعلن بحسب صحيفة آخر لحظة، أن المهندس هاشم ابنعوف وزير الدولة للبنى التحتية والنقل قد تسلم مؤخرا ملف الإشراف على الصندوق وأكد اهتمامه بهذا الجانب، مشيرا إلى أن هناك جهودا جارية لعقد اجتماع مع وزارة المالية وبنك السودان لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان عبر قروض طويلة الأجل، لاسيما توفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)