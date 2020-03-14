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مصادر تكشف فساد في مشاريع مُموّلة من الاتحاد الأوروبي

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التاريخ: 14-مارس-2020

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مصادر تكشف فساد في مشاريع مُموّلة من الاتحاد الأوروبي

كشفت مصادر أخطر تجاوزات وفساد في مشروعات مُموّلة من الاتحاد الأوروبي، وأوضحت المصادر عن هدر أموال مانحين لمشروعات لاستدامة المعيشة، من بينها مشروعات تتعلق بمكافحة العطش وتوفير المياه بعدد من أرياف السودان “اكوا فور سودان” ممول من الإغاثة الدولية البريطانية “ديفيد” والاتحاد الأوروبي.

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وكشفت جولة المصادر بالمناطق التي ينفّذ فيها مشروعات تمليك المواطنين سبل كسب العيش تجاوزات في مشروع “الدجاج” بولاية القضارف ومشروع “الأغنام”، وقال مواطنون بحسب صحيفة الصيحة، إن منظمة “زوا” الهولندية ملكتهم فراخاً  مريضاً نفق في أيام وتسبب في نفوق فراخهم المحلي، كما أفادوا بأن مشروعات المياه لم تحقق أهدافها ونُفذت بطريقة غير سليمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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