التاريخ: 14-مارس-2020
4 مشاهدة
أصدر الاتحاد الافريقي “كاف) قراراً قضى بتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 المقررة في مارس الجاري.
وبحسب بيان رسمي من “كاف” فانه اعلن عن تاجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بدور المجموعات للتصفيات القارية، والتي كانت مقررة في الفترة من 25 حتى 31 مارس الجاري.
فيما اعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الخرطوم عن تاجيل دوري الكليات لهذا العام 2020 الى حين اشعار آخر، وقالت العمادة في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة امس ان الخطوة تأتي تماشياً مع اجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (كاف) يعلق مباريات تصفيات أمم افريقيا بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.