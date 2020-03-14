(كاف) يعلق مباريات تصفيات أمم افريقيا بسبب الكورونا

أصدر الاتحاد الافريقي “كاف) قراراً قضى بتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 المقررة في مارس الجاري.

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وبحسب بيان رسمي من “كاف” فانه اعلن عن تاجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بدور المجموعات للتصفيات القارية، والتي كانت مقررة في الفترة من 25 حتى 31 مارس الجاري.

فيما اعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الخرطوم عن تاجيل دوري الكليات لهذا العام 2020 الى حين اشعار آخر، وقالت العمادة في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة امس ان الخطوة تأتي تماشياً مع اجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)