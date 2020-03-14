إيقاف منح تأشيرات الدخول للسودان من الصين

التاريخ: 14-مارس-2020
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أعلن القائم بأعمال سفارة السودان في الصين، الوزير المفوض عصام الدين خضر، أن السفارة أوقفت أمس بشكل رسمي منح تأشيرات الدخول للسودان من الصين.
وأوضح خضر لمصادر أمس، أن معظم من حصلوا على التأشيرة خلال الفترة الماضية من منسوبي الشركات، خاصة شركات النفط، وأن التأشيرة تُمنح لهم بعد التأكد من خلو مقدم الطلب من فيروس “كورونا” عبر (شهادة صحية) وعدم ذهابه لـ”ووهان” أو اختلاطه بأي شخص قادم منها، فضلاً عن إبراز شهادة من محل سكنه بعدم مغادرته للمدينة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل منحه التأشيرة.
وجدد خضر بحسب صحيفة الصيحة، التأكيد على سلامة الطلاب السودانيين المحتجزين بأبوظبي، وقال: “حتى الآن لم تظهر أي أعراض لإصابة أي منهم بالوباء”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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