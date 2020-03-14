والي غرب دارفور يقف على الإمداد الكهربائي بمدينة الجنينة

كشف والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم لدى زيارته التفقديه لمحطة توليد كهرباء الجنينه، ان المحطه ذات شقين أحدهما يتبع لحكومة الولايه فيما يتبع الشق الآخر لشركه أخرى سبق لها وأن تعاقدت في أوقات سابقه مع حكومة الولايه لإنتاج كهرباء اضافيه.

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وشدد الوالي على ضرورة اعادة النظر في هذا العقد حتي ينعم إنسان الولايه بأستمرار التيار الكهربائي، وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة، الى ان الحل الأمثل والناجع يكمن في صيانة المولدات الالمانيه والمتابعة مع وزارة الكهرباء الاتحاديه فيما يلي العقد الذي أبرم مع احدى الشركات وذلك لتوفير مولدات جديده مع إيلاء اهتمام خاص بملف الطاقه .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)