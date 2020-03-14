كندا تدين محاولة اغتيال حمدوك وتأمل في عبور السودان للمرحلة بسلام

أدان وزير الخارجية الكندي حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك “الاثنين” الماضي، وأعرب عن تضامن حكومته مع السودان خلال هذه اللحظات العصيبة، معبراً عن أمله في أن يعبر شعب وحكومة السودان المرحلة الانتقالية بسلام.

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وبحسب صحيفة السوداني، التقى القائم بأعمال سفارة السودان بكندا السفير طارق أبو صالح بوزير الخارجية الكندي حيث نقل له تقدير وامتنان السودان لكندا لزيادة اهتمامها مؤخراً بالسودان والإقليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)