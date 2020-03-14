نقص حاد وارتفاع في اسعار الكمامات

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة كشفت مصادر عن انعدام الكمامات بعدد من الصيدليات. Advertisements وعزا صيادلة تحدثوا لصحيفة آخر لحظة، الامر الى ايقاف استيرادها من الصين، بجانب شراء تجار لكميات كبيرة وتصديرها الى دول مجاورة ظهر فيها الفيروس، وارتفع سعر صندوق الكمامات الذي يحتوي “50” قطعة من “70” جنيها الى “770” جنيها مما ادى الى بلوغ سعر الكمامة الواحدة “15” جنيها بدلاً عن “5” جنيهات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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