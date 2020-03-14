توجيه بتفريغ خزان بحيرة جبل الاولياء

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements اصدر مدير شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الري والموارد المائية توجيها بتفريغ بحيرة خزان جبل الاولياء اعتبارا من يوم 15/3/2020م. ولفت مدير شؤون النيل والخزانات المهندس بله أحمد عبد الرحمن بحسب صحيفة آخر لحظة لفت انتباه الاجهزة الاعلامية المختلفة بنشر هذا التوجيه لمن يهمهم الامر لاخذ التحوطات اللازمة حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم.

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