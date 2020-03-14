سودانيون عالقون بمطار القاهرة يستنجدون بالحكومة

يُعاني عدد من السودانيين بمصر من إشكالات العودة عقب تعليق الرحلات بين الخرطوم والقاهرة. وقال سودانيون إنهم فوجئوا عقب وصولهم مطار القاهرة بتعليق الرحلات، وتساءل بعضهم عن مصيرهم بعد أن تقطعت بهم السُبل، وسلموا ثكناتهم، وأشار بعضهم إلى أنهم تلقوا العلاجات، لكنهم فوجئوا بتعليق الطيران بين البلدين.

Advertisements

وطالب السودانيون الحكومة بحسب صحيفة السوداني، بضرور إيجاد معالجات عاجلة لهم للعودة إلى أرض الوطن، خصوصاً وأن بينهم أطفالاً وكبار سن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)