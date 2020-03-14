حملة لمراقبة مراحل تعبئة الوقود

تستهدف وزارة الطاقة والتعدين ولجنة آلية مراقبة وضبط توزيع الوقود في حملتها الميدانية التي بدأت امس مراقبة مراحل تعبئة الوقود من عملية التدفيع بمستودعا الشجرة والجيلي وحتى عملية التفريغ على محطات الخدمة، وبدأت أمس عملية التفريغ صباحًا، وبلغ عدد التناكر الممتلئة في مستودع الشجرة والمتحرّكة نحو المحطات “59″ تانكر بنزين، فيما بلغ عدد التناكر المتحرّكة من الجيلي نحو ولاية الخرطوم “68 ″،و”102″″ تانكر جازولين ووجهت وزارة الطاقة والتعدين وكلاء المحطات والمواطنين الكرام الالتزام بالمنشورات الصادرة منها، والتزام أصحاب الدراجات النارية ”المواتر” بالتعبئة من محطات البنزين التجاري.

Advertisements

وسابقا، أعلنت لجان آلية مراقبة وتوزيع الوقود بحسب صحيفة آخر لحظة، اعلنت عن حملةٍ لضبط الوقود يومي الجمعة والسبت، وكانت الوزارة قد قررت زيادة كمية التعبئة للعربات الملاكي لـ”فلّ تنك” بدلاً عن”120″ جنيهًا خلال يومي الحملة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)