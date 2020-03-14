الشرطة تحقق في سرقة متفجرات تستخدم في تفتيت الصخور

التاريخ: 14-مارس-2020
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نفذ مجهولون سرقات متكررة لمتفجرات خطيرة تستخدم في تفتيت الصخور في مناطق التعدين الأهلي بولاية نهر النيل.
وفي الوقت الذي كانت تجري فيه الشرطة تحقيقاتها في سرقة كمية من المتفجرات، تلقت مضابطها بلاغاً جديداً لسرقة متفجرات.
وقال مصدر إن معدنين بمنطقة “حجاجية” قرب منطقة الباوقة بمحلية بربر قد أخطروا الشرطة بسرقة كمية من المتفجرات الممنوعة، موضحين أنهم يستخدمونها في تفتيت الصخور للحصول على الذهب.
وكشف المصدر عن أن قوة من الأدلة الجنائية التابعة لولاية نهر النيل انتقلت إلى موقع الحادثة، وأجرت تدابيرها إذ اكتشفت أن السارق حطم نافذة غرفة واستولى على المتفجرات، واستخدمت القوة الكلب البوليسي الذي أرشدهم على سكن يقيم فيه نظامي سابق، أوقفته الشرطة رهن التحقيق.
وبحسب صحيفة السوداني ، أن الشرطة في غضون تحقيقها تقلت بلاغاً جديداً لسرقة متفجرات من ذات الغرفة، وفتحت تحقيقاً حول ملابساته توطئة لكشف غموضه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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