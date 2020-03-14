وفاة (17) شخصاً منهم سودانيون في انهيار منجم بتشاد

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة تسبب انهيار منجم بمنطقة مسكي بيدولة تشاد في وفاة 17 شخصاً بينهم سودانيون. Advertisements وقال مسؤول محلي بحسب صحيفة آخر لحظة، إن المنطقة تعد من مناطق التنقيب الأهلي، وأوضح ان الانهيار ناتج عن تلاقي الانفاق ما اودى بحياة السبعة عشر شخصاً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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