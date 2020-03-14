التاريخ: 14-مارس-2020
317 مشاهدة
أطلق ضابط برتبة الملازم يتبع لاحدى القوات النظامية امس الجمعة ذخيرة حية داخل طلمبة بشائر بالقرب من منطقة أبو آدم جنوب الخرطوم.
وبحسب شهود عيان تحدثوا لصحيفة آخر لحظة، فان المشكلة بدأت عندما قامت إدارة محطة بشائر للوقود باتاحة صفخاص بالنساء بحضور قوة من الشرطة ولجان المقاومة ووزارة الطاقة، وتفاجأ الجميع بحضور ملازم يرتدي ملكي، وأصدر اوامر بمنع اي امرأة من نيل حصتها من البنزين، وقال “أمامكم دقيقتين يا نسوان وتنسحبوا من المحطة والا ساتخذ ضدكم الاجراءات القانونية”، فطالبت النساء باتخاذ الاجراءات القانونية، مما دفع الملازم لاطلاق عيار ناري في الهواء، الأمر الذي تسبب في ترويع المواطنين وحدوث حالات اغماء وسط النساء، قبل ان تتدخل شرطة النجدة التي اخذت الملازم والفتاة المعتدى عليها الى قسم الشرطة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق رصاص داخل محطة وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.