دعوة رسمية من الكنغو لـ (حميدتي) لزيارة الجمهورية

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة تلقى النائب الاول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو دعوة رسمية لزيارة جمهورية الكنغو في الفترة المقبلة. Advertisements والتقى دقلو امس لحظة بمقر اقامته بحسب صحيفة آخر لحظة، التقى بوفد من جمهورية الكنغو برئاسة ميري نوتمبا وزيرة الخارجية والقائم بالاعمال لدى سفارة الكنغو ومستشار وزير الخارجية لشؤون الاستثمار، واستهدف اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وسبل تطويرها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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