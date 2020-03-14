أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 14 مارس 2020م

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : أخبار 27 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* (الصيحة) تكشف فساد مشاريع الاتحاد الاوروبي

* إعلان أول حالة وفاة بـ (كورونا)

* الحكومة تبحث تعليق الدراسة الجامعية وتأجيل امتحانات الشهادة الجريدة:

* الصحة تعلن رسمياً وفاة أول مواطن بـ (كورونا) Advertisements السوداني:

* الحكومة تفصل في تأجيل امتحانات الشهادة وإغلاق الجامعات خلال (48) ساعة

* أمريكا تدعو دول الخليج إلى مواصلة دعم السودان

* الشرطة تحقق في سرقة متفجرات تستخدم في تفتيت الصخور المجهر:

* الصحة تعلن أول حالة وفاة بفيروس (كورونا).. واتجاه لإغلاق الجامعات

* الشيخ (علي بيتاى) وعدد من نظار قبائل البجا ينضمون لـ (الاتحادي) الأصل آخر لحظة:

* أول وفاة بكورونا ورفع درجة الاهتمام بصحة البرهان وحمدوك

* ضابط يطلق رصاص بمحطة وقود احتجاجاً على (صف نساء)

* وزير الصحة يحذر من السلام بـ (الأحضان)

* أمريكا تدعو دول الخليج لمواصلة دعم السودان الدار

* الصحة تعلن أو حالة وفاة بمرض كورونا

* خبر صادم.. أب يعثر على أطفاله داخل صندوق حديدي ووفاة اثنين منهم

* ادانة الزوجة التي اتهمت زوجها بمرض الايدز

تطورات كورونا حول العالم.. الوفيات فوق (5) آلاف ومشاهير على قائمة المرض

* فتاة تدون بلاغ ضد شاب حاول ابتزازها بصور خاصة

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس والحاسوب للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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