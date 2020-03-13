وزير الصحة: أتحمل مسوؤلية إخراج المتوفي من المحجر خلال 24 ساعة

التاريخ: 13-مارس-2020
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قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم إنه يتحمل مسؤلية إخراج المتوفي من المحجر خلال 24 ساعة، مؤكداً أن التحقيق يجري لمعرفة القصور، وتلافي هذا الخطأ في المستقبل.
و اشار د. اكرم بحسب السوداني الإلكترونية، إلى اتخاذ إجراءات قانونية حيال جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة التي تسببت في هذا الخطأ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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