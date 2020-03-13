وزير الصحة: أتحمل مسوؤلية إخراج المتوفي من المحجر خلال 24 ساعة

قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم إنه يتحمل مسؤلية إخراج المتوفي من المحجر خلال 24 ساعة، مؤكداً أن التحقيق يجري لمعرفة القصور، وتلافي هذا الخطأ في المستقبل.

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و اشار د. اكرم بحسب السوداني الإلكترونية، إلى اتخاذ إجراءات قانونية حيال جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة التي تسببت في هذا الخطأ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)