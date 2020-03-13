الحكومة تصدر قرارات مهمه للتصدي لوباء “كورونا”

أعلن وزير الصحة د. أكرم علي التوم عن إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية و العلمية فضلاً عن منع سفر الوفود إلى الدول الموبوءة، كاشفاً عن إقامة جميع الفعاليات الرياضية بدون جمهور الى حين اشعار آخر.

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قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم بحسب السوداني الإلكترونية، إن الجيش يحدد مراكز إيواء للفحص والحجر للمشتبه فيهم بمرض كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)