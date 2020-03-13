الحكومة تصدر قرارات مهمه للتصدي لوباء “كورونا”

التاريخ: 13-مارس-2020
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أعلن وزير الصحة د. أكرم علي التوم عن إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية و العلمية فضلاً عن منع سفر الوفود إلى الدول الموبوءة، كاشفاً عن إقامة جميع الفعاليات الرياضية بدون جمهور الى حين اشعار آخر.
قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم بحسب السوداني الإلكترونية، إن الجيش يحدد مراكز إيواء للفحص والحجر للمشتبه فيهم بمرض كورونا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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