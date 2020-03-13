9090 تلفون للتبليغ عن حالات الإشتباه

التاريخ: 13-مارس-2020
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اعلن وزير الصحة د. أكرم علي التوم عن إشراك شركات الإتصالات، في تفعيل تلفون الطوارئ 9090 للتبليغ عن حالات الإشتباه، بالاضافة لأربعة أرقام أخرى تم تقديمها للجمهور للتبليغ.
وكشف د. أكرم بحسب السوداني الإلكترونية، عن إجتماع للجنة الفنية غداً في تمام العاشرة صباحاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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