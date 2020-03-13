منع المواتر بالتزود بالوقود من المحطات الخدمية

التاريخ: 13-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة وجهت لجنة تحديد وبرمجة وضبط ورقابة توزيع كميات الجاز والبنزين التابعة لوزارة الطاقة والتعدين، بمنع تزود المواتر بالوقود من المحطات الخدمية. Advertisements وقالت اللجنة طبقاً لخطاب معمم للشركات بتوقيع رئيسها أيمن أبو الجوخ بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنه تقرر أن تزود المواتر بالوقود من المحطات التجارية فقط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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