الموانئ الترفع رسوم الأرضيات للمرة الثانية خلال أسبوع

التاريخ: 13-مارس-2020
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رفعت هيئة الموانئ البحرية، رسوم الأرضيات للمرة الثانية خلال أسبوع، وعممت الهيئة خطاباً برفع سعر اليورو إلى (62.86) جنيه اعتباراً من (10) مارس.
وكانت الهيئة ضاعفت رسوم الموانئ بنسبة (100%) مطلع مارس الحالي برفع سعر اليورو من (28) إلى (56) جنيهاً، قبل أن تطبق زيادات جديدة برفع سعر اليورو إلى (62) جنيهاً.
وهاجم وكلاء التخليص بالميناء الشمالي بحسب صحيفة الصيحة، القرار ووصفوا ما يحدث بالفوضى، وحذروا من تبعات كارثية على الصادر والوارد، وأشاروا إلى أن فرض رسوم حجديدة سيضاعف من تكلفة البضائع ويتحملها المواطن مجبراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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