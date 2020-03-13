عاصفة ترابية بالخرطوم وولايات والإرصاد تحذر

شهدت الخرطوم وعدد من ولايات أمس عاصفة ترابية تسببتفي تدني مستوى الرؤية الأفقية والرأسية بسبب نشاط الرياح السطحية العالية السرعة والمثيرة للغبار.

وقالت هيئة الإرصاد الجوية – وحدة الانذار المبكر، إن العاصفة التي بدأت أمس تشمل ولايات “الشمالية، نهر النيل، الخرطوم ودارفور” وتستمر حتى اليوم الجمعة.

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وناشدت الهيئة بحسب صحيفة الصيحة، المواطنين بتنظيم أنشطتهم الخارجية، وقالت إن على مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة ومصابي الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة والحذر وأخذ التدابير اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)