اول حالة إصابة بفايرس كورونا المستجد بالخرطوم

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن إكتشاف اول حالة إصابة بفايرس كورونا المستجد والمسمي علميا COVID-19 وقالت في بيان اليوم أن المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن محلية الخرطوم وقد توفي الي رحمة مولاه أمس.

وأوضحت الوزارة ان المتوفي قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الاول من مارس.

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية بدء التجهيزات لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن “الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا والتي تم تقديمها لرئيس مجلس الوزراء. وذكرت أن الخطة تشمل تقوية مقدرة المرافق والكوادر الصحية علي مكافحة الوباء.

ونوهت إلى أن مجلسي الوزراء و السيادة أجازا عصر أمس حزمة من التدابير تقدمت بها وزارة الصحة الاتحادية باسم اللجنة العليا لدرء الأوبئة وتم تطبيق هذه الإجراءات باغلاق بعض المعابر ووقف السفر من والى بعض الدول الموبؤة بشدة.

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وبحسب صفحة صحيفة الجريدة على فيس بوك، أكدت الوزارة استمرار فريق الإدارة العليا بالوزارة الاتحادية بالتواجد في الوزارة الاتحادية ومرافقها للعمل في دعم إدارة الصحة بولاية الخرطوم ومع كل مصالح الدولة والقطاع الخاص والمواطنين والمنظمات لتقوية مقدرات التصدي.

بالإضافة الى وجود غرفة الطوارئ الدائمة بالوزارة الاتحادية والتي ستستمر في الانعقاد لتلقي بلاغات الكوادر الصحية والمواطنين وقيادة فرق الرصد والاستجابة علي مدار ال 24 ساعة ومن كل الولايات.

ودخلت اللجنة العليا لدرء الوبائيات في اجتماع فوق العادة اليوم وعقب فراغها من الاجتماع ستعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء للكشف عن تفاصيل أوفى ولتوضيح الوضع الراهن وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع انتشار الوباء .

وناشدت وزارة الصحة جميع المواطنين والمؤسسات باتباع الإرشادات والإجراءات واعربت عن أملها في أن يقدرها الله على حماية الشعب و البلاد من الوباء.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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