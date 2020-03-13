أمراض جلدية غريبة تصيب لاجئين سودانيين في معسكرات بتشاد

التاريخ: 13-مارس-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة أصيب آلاف اللاجئين السودانيين بمعسكر كلنقو في تشاد بأمراض جلدية غريبة. Advertisements وقال طبيب المركز الصحي بالمعسكر إبراهيم عمر لمصادر، إن المرض انتشر بصورة كبيرة ومزعجة دون معرفة الأسباب والعلاج، وأشار لإصابة أكثر من (2000) طفل بسوء التغذية وأورام الثدي. وكشف إبراهيم أن المنظمات العاملة بالمعسكر أوقفت الغذاء والدواء للاجئين، مما أدى لتردي الحالة الصحية بالمعسكر والتي ربما تصبح كارثة إذا استمر توقف المنظمات عن الغذاء والدواء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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