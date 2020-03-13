الطاقة: زيادة كميات التعبئة للعربات الملاكي يومي الجمعة والسبت

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن الاستعداد بتنفيذ حملة متابعة ميدانية و رقابة على محطات خدمة الوقود يومي (الجمعة والسبت)، يتقدمها حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة، ولجنة آلية ضبط ومراقبة توزيع الوقود، لمراقبة وتوزيع الوقود ميدانياً، بدءًا من مرحلة التدفيع بمستودعات الجيلي والشجرة، وحتى مرحلة التوزيع على الطلمبات.

Advertisements

وأكد رئيس لجنة مراقبة وضبط توزيع الوقود المهندس أيمن أبو الجوخ، عن عزمهم على توزيع كميات مضاعفة من الوقود للطلمبات.

وقال في تصريح بحسب صحيفة السوداني أمس، إنه من المقرر زيادة كمية التعبئة في العربات الملاكي لـ(فل تنك) بدلاً من (120) ليومي الجمعة والسبت، وذكر رئيس لجنة مراقبة الوقود أن مستودع الشجرة استأنف التدفيع بعد توقفه، الأمر الذي أسهم في وفرة الوقود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)