ولاية الخرطوم تُخصص أرقام للإتصال والتبليغ عن ”كورونا”

دعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، المواطنيين للتبليغ الفوري عن أي حالة إشتباه بمرض ”كورونا” بجميع محليات الولاية، في وقت خصصت الوزارة أرقاماً للإتصال والتبليغ مباشرة لمنع إنتشار فيروس ”كورونا” والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والإلتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.

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وبحسب السوداني الإلكترونية، هذه الأرقام التي حددتها ولاية الخرطوم للتبليغ عن ”كورونا”:

محليه امبده: 0127014588 – رئاسه الوبائيات: 0123390987 – محليه الخرطوم: 0127621099 – محليه جبل اولياء: 0123297572 – محليه بحري: 0127012876 – محليه شرق النيل: 0122334240 – محليه ام درمان: 0124950800 – محليه كرري: 0121270756

الخرطوم (أخبار الخليج 365)