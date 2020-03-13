ألمانيا تعلن قروض مفتوحة تبدأ بـ550 مليار يورو للشركات المتضررة من كورونا

الجمعة 13 مارس 2020

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم، الجمعة، عن قروض "لا حدود لها" بقيمة 550 مليار يورو على الأقل لمساعدة الشركات الألمانية في البلاد التي تواجه مشاكل في التدفق النقدى بسبب وباء فيروس كورونا.



وأشار وزير المالية الألمانى، أولاف شولتز، إلى تلك الخطة للمساعدة والتى تعد أكثر أهمية من تلك التى تم وضعها خلال الأزمة المالية في 2008، وأنه لا يوجد حد أقصى لها وهذه هي الرسالة الأكثر أهمية".

وقال وزير المالية: "لا يوجد حد أقصى لحجم القروض، التي يمكن أن يمنحها البنك"، مشيراً إلى أن عمليات تبادل البضائع والسلع التي تتم على المستوى الدولي متوقفة حاليا، كما تم إغلاق المدارس وإلغاء المعارض.

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وقال: "هذه الأزمة تمسنا جميعا"، مؤكدا أن الحكومة بإمكانها الآن القيام بما هو ضروري في ظل الوضع الجيد للموازنة العامة، مؤكدا أن الغرض من هذا الدعم هو تأمين وجود الشركات وفرص العمل.

وتابع: "نحن نبين أننا أقوى من المشكلة التي نواجهها"، مضيفا أن برامج الدعم عبر بنك التنمية الألماني مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة للغاية.

وقال بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، أنه بالإمكان إتاحة نصف تريليون يورو عبر زيادة كبيرة للغاية في ضمانات القروض لدى بنك التنمية الألماني المملوك للدولة "كيه إف دابليو". وتابع: "من المقرر أن تمنح الحكومة البنك في هذا الإطار في بداية الأمر 20 مليار يورو".

وقال ألتماير: "هذه لحظة التصرف المشترك"، وأضاف شولتس: "بلدنا تواجه وضعا خطيرا للغاية"، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة وأن الشعور بالريبة أمر طبيعي في هذا الموقف.