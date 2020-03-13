هل نبش قبر النبي.. أمير سعودي يكشف فضيحة مدوية ويفضح ما جرى خلال إغلاق الحرمين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود، مفاجأة من العيار الثقيل هذه المرة، زاعماً أن إقدام السعودية على إغلاق الحرمين الشرفين خلال الأيام الماضية، لم يكن هدفه الوحيد تعقيم الحرمين كما ذيع.

وفي التفاصيل يقول خالد بن فرحان المقيم في ألمانيا في تغريدة رصدتها “وطن”، ( صعقني خبراً مدوياً قاسياً منذ قليل وهو اقدام ولي العهد السعودي ابن سلمان علي نبش قبر سيد الخلق ﷺ، عندما ارجعوا اغلاق الحرمين الشريفين بالأيام الماضية إلي عمل تعقيم لهما بعد تفشي فايروس كورونا بالعالم، ليّعاد فتح أبواب الحرمين لجميع الزوار دون الكشف عن اصابتهم بالفايروس من عدمه! “.

صعقني خبراً مدوياً قاسياً منذ قليل وهو اقدام ولي العهد السعودي ابن سلمان علي نبش قبر سيد الخلق ﷺ، عندما ارجعوا اغلاق الحرمين الشريفين بالأيام الماضية إلي عمل تعقيم لهما بعد تفشي فايروس كورونا بالعالم، ليّعاد فتح أبواب الحرمين لجميع الزوار دون الكشف عن اصابتهم بالفايروس من عدمه!

ويضيف الأمير خالد بن فرحان قائلاً :” اكاد اجزم علي قيام ابن سلمان بهذا الجرم المشئوم، خاصة مع شخص معروف لدي عائلته والمقربين بعدم احترامه للمقدسات الاسلامية، فلا ننسي انه كان الوحيد الذي تجرأ واعتلى اعلي الكعبة في فبراير 2019 “.