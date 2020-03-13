المريخ يكمل إتفاقه مع مدرب مصري جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكمل نادي المريخ اليوم إتفاقه مع الخبير المصري (عماد دربالة) لتولي الأمور الفنية بقطاع المراحل،السنية والإشراف على مشروع تكوين فرق سنية في النادي و انشاء أكاديمية المريخ وقالت مصادر،موثوقة أن دربالة تواصل مع رئيس المريخ آدم سوداكال وحسم معه التفاصيل.

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