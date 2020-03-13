بعد إجازتها رسمياً..موظفون وعاملون..محبطون من زيادة الأجور في السودان

الخليج 365 :

عقب إجازة مجلس الوزراء تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الاجور ومرتبات العاملين بالدولة، حيث اجاز المقترح الخاص بزيادة الحدّ الادنى الى ما قيمته 3 آلاف جنيه يتم تنفيذها على مرحلتين متتاليتين خلال 8 أشهر ابتداءً من الشهر القادم.. اجرت (السوداني الدولية) استطلاعاً واسعاً مع بعض الموظفين والعاملين بالدولة عن الزيادة المرتقبة في المرتب وما إذا كانت ستكفي الاحتياجات الاسرية، فعبّر المتحدثون عن احباطهم معتبرين أن الزيادة لا تساوي شيء امام تسارع السوق في أسعاره ..

وقالت أسماء محمد عثمان “معلمة ” إن المرتب لايكفي للمواصلات اليومية بغض النظر عن الاحتياجات الاخرى مثل العلاج وغيره. وأوضحت أنها كانت تتوقع أن تكون المرتبات أعلى وتكفي لمقابلة الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد من أزمات وغيرها. وأوضحت انها ستبحث عن عمل اضافي لتغطية الفروقات “لعمل موازنة في المصروفات ” وقالت إن 3.000 خلال شهر “مابتتجازف” حيث يذهب المرتب كله للديون والايجار .

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بينما قالت منيرة محمد إدريس “معلمة ” إنهم يحتاجون أن تكون المرتبات أعلى من 3 آلاف جنيه في حدها الأدنى لتكلفة الاحتياجات المنزلية وليدخر الفائض منها للحاجة الفجائية “موت، مرض”. وأضافت أن الحدّ الادنى الذي تحدث عنه مجلس الوزراء لايغطي الأكل والشرب، مبينة أن المدرسة توفر وجبة إفطار مكونة من فول أو عدس أو سلطة مما يجعلهم يطلبون وجبات خارجية يقومون بسدادها نهاية الشهر وطالبت منيرة بإعادة النظر في قرار المرتبات ليكون أكثر إرضاءً.

بينما قال “موظف ” -فضل حجب اسمه- إن الاجور لاتكفي احتياجاته الاسرية “إيجار، سفر، علاج، وغيره” وإنه حاول أن يجرب العمل الإضافي لكن لم ينجح في ذلك لأنه سيكلفه رسوم ترحيل من الخرطوم الى أم درمان “يعني لو قلنا نشتغل إضافي زي السعوديين بتظهر لينا مشكلة المواصلات تصل لمكان العمل الاضافي متأخر” وأوضح أن المواطن في سباق مع الزمن لكسب لقمة العيش والحصول عليها في البلد.

في ذات السياق قال إسماعيل علي “موظف” إن الأجور لو بلغت 15.000 جنيه ” لاتكفي لتكلفة الصرف الاسري ناهيك عن أنها 3.000 كحدّ أدنى. وقال “تعال أضرِّبا ليكم مواصلات 150 جنيهاً ماشي وجاي والفطور 50 جنيهاً بدون غداء بالاضافة للشاي والقهوة 35 جنيهاً واستنتج أن ما حصل عليه من العمل يذهب سدىً وليس هناك توفير لحالات الطوارئ والازمات “يعني الواحد لمن تحصل ليه حالة وفاه أو مرض إلا يفتش في الحلة عشان يدين” وهذه المسألة صعبة مع الوضع الاقتصادي. فيما يرى عماد مكي “موظف” أن الحد الأدنى هذا لايكفي وجبة الفطور وأن مجلس الوزراء يعلم ذلك تماماً وأن الوضع يزاداد تأزماً يوماً بعد يوم، مهما كانت درجة الشخص في العمل الوظيفي. وطالب بأن يكون الحد الادنى 5.000 آلاف على الأقل ليستطيع توفير احتياجاته اليومية. وقال: “نحن في السودان” كل شيء ارتفعت أسعاره وكيف يستطيع الموظف تغطية تلك الفروقات”؟