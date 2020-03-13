فتح أبواب صالة الأمل للأفراح لطلاب الشهادة بـ(عطبرة)

تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من داخل صالة الأمل للأفراح بعطبرة بعد أن فتحت أبوابها لطلاب الشهادة السودانية في ظل القطوعات المبرمجة للكهرباء والعمل على تشغيل المولد لاستذكار دروسهم في خطوة تؤكد بحسب صحيفة السوداني، تكاتف أهل عطبرة وترابطهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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