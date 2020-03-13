ندى القلعة وهاجر كباشي في (أغاني وأغاني)

ستشارك الفنانة ندى القلعة والفنانة هاجر كباشي في عدد من حلقات البرنامج الرمضاني (أغاني واغاني)، فيما سيشكل الشاعر هيثم عباس حضوراً في تلك الحلقات للعلاقة الفنية التي ربطته بالمطربتين والحديث عن تلك التجربة التي تمخضت من خلالها اجمل الاغنيات.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن الفنانة هاجر كباشي تعتبر مشاركتها في البرنامج هي الأولى بعد عودتها للسودان بعد غياب طويل بدول المهجر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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