بسبب انقطاعه.. أسر تلغي حفلات أعراسها

ألغت كثير من الأسر ارتباطات حفلات الزواج الخاصة بهم والتي تقام بالاحياء وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود لتشغيل المولدات. Advertisements موضحين بحسب صحيفة السوداني، بأنهم قاموا بربط الفنانين في اليوم المحدد لحفل الزواج مع دفع العربون إلا أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي حرمهم من إقامتها، الأمر الذي جعل البقية تسارع لإلغاء الحفل في اليوم المحدد نسبة لادراجهم في الجدولة التي يتم من خلالها قطع التيار والتي تختلف من منطقة لاخرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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