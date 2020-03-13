حمدوك: كل الجهات مستعدة للتصدي لوباء كورونا

حث رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي السوداني جميع المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية التي اعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم من الاصابة بفايروس كورونا.

و طالب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في منشور له على موقع “فيسبوك ” المواطنين بغسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة خلال هذه المرحلة الحرجة.

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و أكد حمدوك بحسب السوداني الالكترونية، أن كل الجهات المعنية مستعدة لتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للتصدى لوباء كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)