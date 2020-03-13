حمدوك: كل الجهات مستعدة للتصدي لوباء كورونا

التاريخ: 13-مارس-2020
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حث رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي السوداني جميع المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية التي اعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم من الاصابة بفايروس كورونا.
و طالب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في منشور له على موقع “فيسبوك ” المواطنين بغسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة خلال هذه المرحلة الحرجة.
و أكد حمدوك بحسب السوداني الالكترونية، أن كل الجهات المعنية مستعدة لتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للتصدى لوباء كورونا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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