ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺑﻤﺪﻧﻲ ﻳﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻗﻮد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺷﻜﺎ ﻣﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﺮﺓﻣﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻰﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﺣﺪﻯﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ، ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪﻣﻮﺍﻁﻨﻮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﺴﺎﺩﺍً ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻷﺩﻟـﺔ ﺩﺍﻣﻐﺔ. وقال ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺨﻴﺖ ﺑﻼ ﻝﻟـ«ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ«: ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦﻭﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙﺗﻌﺎﻁﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺟﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ 125 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ 400 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺠﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، ﻭﺯﺍﺩ« ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺎﻳﻔﺔ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺑﺘﺘﻀﺎﺭﺍ ﻣﻨﻮ«.

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