السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين بشأن “عاصفة التنين”

الخليج 365:

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعب المصري، تعليقا منه على أحداث الطقس السيئ التي تشهدها مصر منذ يوم أمس.

وعبر حساباته الرسمية على “فيسبوك” و”تويتر”، قال السيسي للمصريين: “لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد. فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا”

وتابع: ” الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث”.

واختتم الرئيس المصري حديثه قائلا: “ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء .. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساه لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

​ وانطلقت ما يسمى بـ”عاصفة التنين” الترابية من العراق، واتجهت غربا، ووصلت إلى مصر مساء يوم أمس الخميس.

وتعرضت معظم المحافظات المصرية، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس، لموجة من الطقس السيئ، التي وصلت لحد العاصفة، وأسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، ومصرع شخص وطفلة وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت.

وكشفت أنه من المنتظـر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن يوم الخميس الموافق 12 مارس/آذار وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار الشديدة الغزارة وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة.

وتصــل لحــد العاصفة ما يـؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض شديد في درجات الحرارة.