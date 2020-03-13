روﺳﻴﺎ ﺗﺆﻛـﺪ رﻏﺒﺔ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﺨﺎص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺟــﺪﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﺪﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻫﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﻤﺪ، ﻟـﺪﻯ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎﺃﻣﺲ ﻭﻓﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻋﺮﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻧﻴﻜﻮﻻﻱ ﺇﻳﻔﺮﺳﻮﻥ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻼﺩﻩﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ , ﻭﺃﻛﺪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺳﺒﻞﺍﻟـﺘـﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺗﺤﻘﻖﻣﺼﻠﺤﺔ البلدين في ﻛﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ المادة السابقة كدي برااااحة كده.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة بعد اقتراب “كورونا”.. بقلم لينا يعقوب

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