كدي برااااحة كده.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] قبل كم يوم قامت الشرطة بتخريج ضباط جدد.

] فدار برأسي حوار كنت أهرب منه كثيراً.

] فالملاحظ أن هناك عداء شديد للشرطة التي تم إختصارها في درقة وعصا وبعض بمبان ودفار ساكي الناس.

] للشرطة أوجه أخرى تنجز فيها وحيدة دون غيرها من المسميات الأخرى.

] السجل المدني عمل شرطي بحت.

] الدفاع المدني عمل شرطي تحت مظلة الشرطة الموحدة.

] قوات السجون قوات شرطة.

] الجمارك شرطة.

] وما أدراك ما الجمارك.

] ومكافحة المخدرات شرطة.

] ومن يكافح سرقة السيارات غير الشرطة.

] وكل مسميات المباحث شرطة.

] وكل رجالات منع الجريمة شرطة.

] والسواري الذي يجوب الليالي والناس نيام شرطة.

] ومن ينظم حركة المرور شرطة.

] ومن يحقق لنا الأمان بقدر الإمكان شرطة.

] ولك أن تعلم أخي الكريم.

] إن شرطة جوهانسبيرج تعجز عن توفير جزء من الأمان الذي توفره شرطة السودان.

] وأنك في نيروبي لا تستطع التجول بعد المغرب ولو بدبابة.

] ومع مقارنة ذلك بالحال بولاية الخرطوم.

] نجد أن جهود الشرطة بائنة.

] على الأقل بمناطق العمران.

] أذن لماذا العداء؟.

] ولماذا إختصار كل أشكال الشرطة في تلك الشخصية التي تختفي خلف درقة وتحمل العصا باليد الأخرى..؟

] أيها الناس

] الشرطة زي الألفة في الفصل.

] موكل أليها حصر المهرجلين وتقديمهم للعقاب ومنع الهرجلة .

] والألفة لايكرهه إلا المهرجلون.

] ومن أوجب واجبات شرطة مكافحة الشغب أن تكون له لو حدث.

] يبقى ألاعيب السياسة يجب أن لا تقودنا لعداء مع مكون هام من مكونات المجتمع المدني الآمن.

] وعلى الشباب أن يدركوا جيداً أن المدنية تعني دولة القانون.

] ومسيرة القانون تبدأ بالشرطة.

] جميعنا يعلم أن يد الفساد قد طالت جميع القطاعات بمافيها الشرطة.

] فزجوا بمعاول الهدم وبعض القتلة بين صفوفها.

] وألبسوا قناصيهم أزياء الشرطة وهم ليسو منها.

] لذا ولكل ذلك.

] أدعو شبابنا لتقييم موقفه من الشرطة من جديد.

] وأدعو أهل الشرطة المخلصين لتنظيف هذا الجهاز الجميل من المفسدين والفاسدين والمنتمين غير المنتمين.

] لنبدأ معاً أولى خطوات سيادة القانون.

] فالشرطة لم تعد بالمفهوم القديم وبذلك التعريف الذي يقول بأنهم رجال أمير المؤمنين الذين يحملون الهراوات لينهالوا بها على ظهور من ينتقد السلطان.

] المهم

] إعادة التأهيل تجري على قدم وساق.

] أمسكوا الخشب.

] وعبدالرؤوف لعاب يا هلالاب.

] لكن صحي عندو أخو اقصد اسم غير عبدالرؤوف؟.

] ده موضوع بودي كاس عديل كده.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] كان شفت ياوالينا.

] أمس الجاز قطع علينا.

] قلنا نشوف من الناس الجمب الطلمبة واحد بالمعقول يدينا.

] تخيل (باغة) الجاز أبو أربعة جوالين بكم قال لينا؟.

] بتسعمية قال لينا.

] قلت ليهو دي خيانة للثورة ونوعك ده مفروض يتكتل قبل أن يتكاثر.

] قال لي ثورة شنو ويتكاثر منو..؟

] أنت مفلس أظنك يا عمك.

] الغريبة جا واحد من لاندكروزروا ما نزل كبه ليهو الباغتين بمليون وتمنمية.

] أنتو في جزء من ناس كوبر لسة بره ولا شنو ياوالينا؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال زي ديل ممكن من عربيتهم ماينزلوا ويشتروا باغتين روح كاااااش طالما حايمين بنفس لاندكروزرات

وإلى لقاء.

سلك