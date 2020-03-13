حمدوك تحت حماية الموساد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد فشل الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري في استعطاف الشارع السوداني وإخراجه في مليونية لتتستّر بها على فشلها مدّعيةً حاجتها للحماية من مؤامرات تزعم أنّها تُحاك ضدها، مستفيدة في تحقيق ذلك من حادثة محاولة اغتيال حمدوك الفاشلة؛ تلك المسرحية الهزيلة والسيئة الإخراج، لم ير قادة هذه الحكومة المتهالكة غضاضةً في اللجوء إلى الخارج طالبة منه الحماية.

فهذا هو ديدنها إذ قام رئيس مجلس الوزراء حمدوك سابقاً بطلب الحماية من مجلس الأمن وإدخال السودان تحت البند السادس، متجاهلاً اصطفاف الشعب السوداني خلفه؛ هذا الشعب المقدام الذي أسقط أعتى نظام في القارة الإفريقية وضحى بالغالي والنفيس في تثبيت ركائز حكومة الفترة الانتقالية، غير أنّه يشعر حالياً بالخذلان بسبب ما شاهد من ضعف وعدم أهليّة وتجاهل لمطالب الثوار؛ بل وتكالب على تحقيق مصالح أمريكا وإسرائيل والامارات والسعودية، فسارعت لطلب الحماية من ال(سي آي ايه) وال(اف بي اي) والموساد، وقد لبّت أمريكا هذا الطلب وأرسلت فريقاً من المخابرات الأمريكية لحماية حكومة قحت والمجلس العسكري على حد سواء.

ولكن الحماية من من؟ هل الحماية من الكيزان؟ وإذا كان كذلك لماذا تم القبض على عناصر من الشيوعي وما علاقة الشيوعي بالكيزان؟ أم الحماية من نفس الشعب السوداني كما حصل مع السيسي؟.

ولماذا هرعت أمريكا لتلبية هذا الطلب وأرسلت هذا الفريق من مخابراتها بينما لم تتقدم خطوة واحدة في رفع السودان من قائمة الارهاب؟ والجواب على هذا السؤال لا يحتاج إلى كثير إمعان ونظر؛ لأنّ ما قدمته الحكومة الانتقالية لأمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات شيء عجزت عن تقديمه كل الحكومات السودانية السابقة؛ حیث لم تجرؤ أي حكومة سودانية منذ الاستقلال وحتى ثورة ديسمبر المجيدة على التطبيع مع إسرائيل، ولم تذهب حكومة سودانية للاعتراف بجرائم لم ترتكبها كما فعلت هذه الحكومة، ولم تسمح حكومة سودانية بجعل البلاد بؤرة للمخابرات الخارجية وغيرها من المهازل التي نشاهدها يوميّاً…

والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ماذا قدّمت أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية للسودان حتى الآن؟ هل قامت هذه الدول برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب؟ هل عملت على حل الأزمة الاقتصادية التي أرهقت المواطن السوداني وانهكته؟ هل قامت بعقد مؤتمر المانحين ومن خلاله قدمت المساعدات الإنسانية والمالية للشعب السوداني أو حتى لنفس الحكومة؟ هل فتحت بنوكها للتحويلات المالية من وإلى السودان؟ لا شكّ في أنّ الجواب على كل ما تقدّم من أسئلة هو النفي القاطع، إذن لماذا تتمسك هذه الحكومة بهذه الدول وتطلب الحماية منها؟، ألم يحن لها الرجوع إلى الشارع السوداني والعمل على تحقيق مطالب الثوار وطلب الحماية منهم بدلاً عن هذه المهاترات التي ظلّت متمسّكة بها ولم تخدمها في تحقيق أهدافها، أم هي حكومة مهام خارجية ولا رغبة لها في خدمة الشعب السوداني؟ ولا يعنيها الشعب السوداني بل إن المواطن السوداني لا يمثّل آخر همها!!.

تعست وهلكت حكومة كهذه.

أليس فيكم رجل رشيد