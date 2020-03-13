شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، قرار إدارة ترامب باستبعاد بريطانيا من قائمة الدول الأوروبية التي منع السفر إليها بالـ”غريب”.
وقالت بيلوسي، معلقة على قرار إدارة ترامب باستبعاد بريطانيا من قائمة حظر الاتصال الجوي: “اتصل بي نائب الرئيس، بنس والطبيب فوسي (رئيس معهد الأمراض المعدية بالمعهد الوطني للصحة أنثوني فوسي) الليلة الماضية لإبلاغي (بشأن القيود المفروضة على دخول البلاد من أوروبا)، وقال الطبيب أن هذا القرار قد اتخذ على أساس علمي وطبي وأنا أثق بكلامه، لكن الأمر غريب حقا”.
وتابعت بيلوسي قائلة: “هم يقولون أن القرار جاء بسبب التنقل السهل بين هذه الدول (دول شنغن) وانفصال بريطانيا عن أوروبا ومع ذلك ليس عليك سوى عبور قناة وها أنت في إنجلترا”.
وقال ترامب في كلمة: “سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا، ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا”.
ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم “جائحة”، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن “السيطرة عليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي تنتقد ترامب بشدة وتصف قراره حول منع السفر بالـ”غريب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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