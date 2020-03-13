أوتشا: العائدون لدارفور تجاوزوا النازحين الجدد في آخر عامين

الجمعة 13 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا" إنه على مدى العامين الماضيين، تجاوز عدد العائدين في دارفور عدد النازحين الجدد، وذكر في بيان، اليوم الجمعة، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة سجلت 186 ألفا و813 شخصا في خمس ولايات في دارفور (غرب السودان) وجنوب كردفان (جنوبا).

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وأشار إلى أنه من بين المسجلين كان 155 ألفا و117 شخصا من العائدين، و31 ألفا و696 شخصا من المشردين داخليا، ومن بين حالات العائدين، كان 128 ألفا و429 شخصا عائدين من النزوح الداخلي، و26 ألفا و688 شخصا كانوا عائدين من الخارج.

وأوضح البيان أن جميع العائدين من النزوح الداخلي كانوا في منطقة دارفور، بينما في نفس الفترة الزمنية كان هناك 20 ألفا و800 نازح مسجل حديثا في دارفور، وعزا الزيادة الكبيرة في المساحة المزروعة بدارفور عام 2019 إلى عودة النازحين السابقين إلى قراهم، والتحاقهم بالموسم الزراعي.

في غضون ذلك، زارت مفوضية العون الإنساني السوداني وشركاؤها الإنسانيون مدينة الجنينة، غرب دارفور، لمتابعة المخاوف التي حددها المجتمع المحلي، فيما يتعلق بالأمن، والحصول على الخدمات الأساسية والعدالة للمتضررين من العنف.