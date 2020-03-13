الجمعة 13 مارس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب حمدوك عبر تغريدة له على "تويتر": "كما قال السيد تيدروس مدير منظمة الصحة العالمية ، هذا مرض يمكن السيطرة عليه ، وأؤكد لكم أن كل الجهات المعنية مستعدة لتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للتصدي لوباء كورونا" Advertisements وأضاف: "يجب توخي الحذر لان وباء كورونا ينتشر بسرعة. نحث جميع المواطنين على إتباع الإرشادات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم". وتابع : "يمكن أن تكون الأعمال البسيطة مثل غسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة مفيدة جدًا خلال هذه المرحلة الحرجة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: السودان مستعد لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.