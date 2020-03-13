البرهان يبحث أجندة زيارته لواشنطن مع القائم بالأعمال الأمريكي

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الجمعة 13 مارس 2020
كتب
وكالات
بحث رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم السفير براين شوكان أجندة زيارته المرتقبة للولايات المتحدة.
وحسب العين الإخبارية، قال عضو المجلس السيادي السوداني شمس الدين كباشي، إن البرهان بحث مع القائم بالأعمال الأمريكي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب الملفات المزمع مناقشتها خلال زيارة رئيس المجلس السيادي المرتقبة لواشنطن.
و قال كباشي إنه كان من المتوقع أن يغادر البرهان إلى واشنطن مطلع مارس/آذار الجاري لكن تم ارجاء الموعد لمزيد من المشاورات .
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