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البرهان يبحث أجندة زيارته لواشنطن مع القائم بالأعمال الأمريكي

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وكالات 0 تبليغ

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الجمعة 13 مارس 2020

البرهان يبحث أجندة زيارته لواشنطن مع القائم بالأعمال الأمريكي

كتب

وكالات

بحث رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع  القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم السفير براين شوكان أجندة زيارته المرتقبة للولايات المتحدة. 

وحسب العين الإخبارية، قال عضو المجلس السيادي السوداني شمس الدين كباشي، إن البرهان بحث مع القائم بالأعمال الأمريكي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب الملفات المزمع مناقشتها خلال زيارة رئيس المجلس السيادي المرتقبة لواشنطن.

و قال كباشي إنه كان من المتوقع أن يغادر البرهان إلى واشنطن مطلع مارس/آذار الجاري لكن تم ارجاء الموعد لمزيد من المشاورات .

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